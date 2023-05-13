Радий Хабиров встретился в Давлеканово с семьями погибших участников СВО

Они все достойно этот отрезок жизни прожили. Погибли за страну. Наша главная задача – помнить о лучших сынах Башкортостана, окружить вниманием их родителей, семьи и детей, постоянно заботиться о них. У кого-то дочь осталась, у кого-то родители пожилые. Я стараюсь быть в курсе того, что у них происходит, какая им помощь нужна. Вот сегодня две пожилые пары обратились с просьбой пролечиться. Отправим их в наш республиканский кардиоцентр. У родителей глубокая травма, которая не заживает всю жизнь. Поэтому надо помогать им и лечением, и вниманием.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан