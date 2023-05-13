Радий Хабиров встретился в Давлеканово с семьями погибших участников СВО

В ходе рабочей поездки в Давлеканово Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Руководитель республики выразил слова соболезнования родным и близким героев. Все они посмертно награждены за отвагу орденами Мужества.
Родным Дамира Садыкова, Радиса Сайфуллина, Рустама Фаткуллина и Айнура Холматова Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова. Руководитель региона поблагодарил матерей и отцов за воспитание настоящих мужчин. Имена всех героев должны быть увековечены, отметил Глава Башкортостана.