В Уфе состоялась стратсессия по реализации проекта Межвузовского студенческого кампуса

Кооперация науки, образования и бизнеса. Каким будет концепция будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, решали сегодня на стратегической сессии в Конгресс-холле «Торатау».

Чтобы не останавливаться на достигнутом, республике нужен кампус – место, где потенциал ученых Башкортостана сможет найти эффективное применение, объединив науку и производственную сферу. Закончить работы в «IQ-парке» планируют в декабре этого года. Внутри расположится Уфимский университет науки и технологий, Медицинский и Нефтяной университеты. Каждое из образовательных учреждений займет по два этажа. В башне разместятся индустриальные партнеры.

Научную работу будут вести в четырех направлениях. Это «Технологии и инжиниринг», «Зеленая химия», «Биoмедицина» и «Новая среда жизни». Для этого подготовят современное оборудование. На двух этажах предполагается создание технолoгического хаба, обеспечивающего реализацию стратегических проектов программы «Приоритет-2030».