В Уфе состоялось открытие V Евразийских игр боевых искусств

Сегодня в Уфе состоялось официальное открытие пятых, юбилейных Евразийских игр боевых искусств. Мероприятие уже стало традиционным для республики и одним из самых массовых. Так, в нем приняли участие более четырех тысяч спортсменов в 30 видах единоборств.

Конкуренцию российским атлетам составили гости из дружественных стран: Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении и не только.

Сборная Узбекистана привезла 40 подготовленных ребят. Мы не первый раз в России и не первый раз в Уфе. Очень хорошо и тепло встретили. Очень хорошие спортсмены из Армении и Казахстана. Фируз Мансуров, тренер сборной Узбекистана по рукопашному бою

Соревнования проводятся одновременно на 15 площадках. За пределами спортивного зала участники и болельщики могли пройти тестовую сдачу норм ГТО и проверить себя в силовом многоборье. Также специально к началу проведения турнира была подготовлена специальная площадка для состязаний по страйкболу, этот вид спорта входит в число спортивных дисциплин Российского союза боевых искусств.