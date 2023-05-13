В Уфе состоялось открытие V Евразийских игр боевых искусств

Сегодня в Уфе состоялось официальное открытие пятых, юбилейных Евразийских игр боевых искусств. Мероприятие уже стало традиционным для республики и одним из самых массовых. Так, в нем приняли участие более четырех тысяч спортсменов в 30 видах единоборств.
Конкуренцию российским атлетам составили гости из дружественных стран: Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении и не только.
Соревнования проводятся одновременно на 15 площадках. За пределами спортивного зала участники и болельщики могли пройти тестовую сдачу норм ГТО и проверить себя в силовом многоборье. Также специально к началу проведения турнира была подготовлена специальная площадка для состязаний по страйкболу, этот вид спорта входит в число спортивных дисциплин Российского союза боевых искусств.
Впереди еще два дня соревнований. Лучших определят в айкидо, боевом единоборстве «комбат», борьбе на поясах, служебном единоборстве и тхэквондо. Завершатся Евразийские игры боями за чемпионские пояса международной всестилевой бойцовской лиги.