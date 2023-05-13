В Уфе стартовали международные соревнования по фехтованию на колясках

В них принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Среди них ведущие фехтовальщики страны и мира: победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования пройдут в личных и командных видах программы в боях на шпагах, рапирах и саблях.

Дело в том, что нас отстранили от международных стартов. Министерство спорта и Паралимпийский комитет решили проводить соревнования вот такого уровня.

Хасан Исмаилов, главный тренер сборной России по фехтованию для лиц с ПОДА

Так как мы не в первый раз уже здесь, мы привезли 11 человек. Они фехтуют на всех видах оружия. И ребята, и девочки.

Сергей Красневский, старший тренер сборной Республики Беларусь по инваспорту

Во второй соревновательный день лучших выявляли в рапире у мужчин и в шпаге у женщин. Среди рапиристов не смог выступить из-за болезни один из сильнейших спортсменов, представитель Башкортостана Никита Нагаев. В его отсутствие победителем в классе А стал Максим Шабуров из Новосибирской области. Также не было равных Александру Кузюкову из Омска и Николаю Лукьянову из Московской области. У башкирских рапиристов Тимура Файзуллина и Альберта Камалова бронзовые награды.

Сегодня здесь собрались самые сильные рапиристы. В финале я фехтовал с Романом Федяевым. Он лидер нашей сборной. Думал, что бой будет очень затянутым. Выложился на 100 процентов.

Максим Шабуров, победитель соревнований
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