В Уфе стартовали международные соревнования по фехтованию на колясках

В них принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Среди них ведущие фехтовальщики страны и мира: победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования пройдут в личных и командных видах программы в боях на шпагах, рапирах и саблях.
Во второй соревновательный день лучших выявляли в рапире у мужчин и в шпаге у женщин. Среди рапиристов не смог выступить из-за болезни один из сильнейших спортсменов, представитель Башкортостана Никита Нагаев. В его отсутствие победителем в классе А стал Максим Шабуров из Новосибирской области. Также не было равных Александру Кузюкову из Омска и Николаю Лукьянову из Московской области. У башкирских рапиристов Тимура Файзуллина и Альберта Камалова бронзовые награды.