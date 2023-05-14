В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли мужчину, который насмерть сбил человека

В Башкирии нашли водителя, который насмерть сбил пенсионера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов. 

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли мужчину, который насмерть сбил человека

Трагедия произошла в Альшеевском районе около 3:00 ночи в селе Шафраново. Мужчина за рулем ВАЗ-2107 сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. 

В ходе розыскных мероприятий в лесу был обнаружен автомобиль со следами наезда. 24-летний водитель сознался в содеянном. Медосвидетельствование показало, что молодой мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

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