В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли мужчину, который насмерть сбил человека

В Башкирии нашли водителя, который насмерть сбил пенсионера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Трагедия произошла в Альшеевском районе около 3:00 ночи в селе Шафраново. Мужчина за рулем ВАЗ-2107 сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.