В школах Башкирии не хватает около 700 учителей

В Министерстве образования и науки республики рассказали, сколько педагогов сейчас необходимо школам Башкирии. Статистику представил замглавы ведомства Ильдар Мавлетбердин.

Фото №1 - В школах Башкирии не хватает около 700 учителей

По словам чиновника, в настоящее время общеобразовательные учреждения региона нуждаются в 700 педагогах. Доукомплектовать штат не получается из-за того, что выпускники вузов не заинтересованы в трудоустройстве в учебные заведения.

По мнению специалистов, причиной этому могут быть психологические сложности и профессиональное выгорание учителей. Среднемесячная заработная плата учителей на конец 2022 года, по данным ведомства, составила 38 347 руб. Над проблемой раннего выгорания учителей усиленно работают посредством развития института наставничества. 

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