В школах Башкирии не хватает около 700 учителей

В Министерстве образования и науки республики рассказали, сколько педагогов сейчас необходимо школам Башкирии. Статистику представил замглавы ведомства Ильдар Мавлетбердин.

По словам чиновника, в настоящее время общеобразовательные учреждения региона нуждаются в 700 педагогах. Доукомплектовать штат не получается из-за того, что выпускники вузов не заинтересованы в трудоустройстве в учебные заведения.