В школах Башкирии не хватает около 700 учителей

В Министерстве образования и науки республики рассказали, сколько педагогов сейчас необходимо школам Башкирии. Статистику представил замглавы ведомства Ильдар Мавлетбердин.
По словам чиновника, в настоящее время общеобразовательные учреждения региона нуждаются в 700 педагогах. Доукомплектовать штат не получается из-за того, что выпускники вузов не заинтересованы в трудоустройстве в учебные заведения.
По мнению специалистов, причиной этому могут быть психологические сложности и профессиональное выгорание учителей. Среднемесячная заработная плата учителей на конец 2022 года, по данным ведомства, составила 38 347 руб. Над проблемой раннего выгорания учителей усиленно работают посредством развития института наставничества.