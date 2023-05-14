Как прошел День Победы в Башкирии в 2023 году

Главным событием недели стало празднование Дня Победы. В этом году он проходил по-особому. С одной стороны торжественные мероприятия, конечно же, посвятили ветеранам Великой Отечественной, которых осталось не так много. С другой говорили и о современных героях – участниках спецоперации. Сегодня цивилизация вновь находится на переломном рубеже. Торжественные мероприятия в Башкортостане прошли во всех районах и городах.

Первый раз за всю осовремененную историю празднования 9 Мая памятные мероприятия начались с Советской площади. За последние полгода это место стало одним из главных символов героизма башкирских воинов. А памятник Генералу Шаймуратову, словно символ двух эпох. В годы Великой Отечественной отсюда на фронт провожали бойцов Советской армии. В наши дни – участников спецоперации.

С Советской площади отправляем и батальоны, и мобилизованных. И встречаем их. Это место связано с Великой Отечественной. Это место для наших новых героев. Думаю справедливо, что отсюда начали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот продолжили уже традиционно в парке Победы. Впрочем, здесь в этом году все было по-особенному. Плита знаменного ряда, возле которой возлагали цветы, пополнилась новыми именами. На этот раз Героев России – участников СВО: Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина и Алмаза Сафина.

Самый святой день. Деды воевали, выпускники кадетского корпуса сейчас воют, преемственность поколений. Фаниль Султангулов, директор Уфимского кадетского корпуса, подполковник

А вот главных героев праздника Победы в этом году было гораздо меньше. По всей республике в живых осталось чуть более 300 непосредственных участников Великой Отечественной. В силу возраста и состояния здоровья многие из них на торжествах не присутствовали. Ужасы того времени все чаще звучат из уст детей войны и тружеников тыла.

Главной интригой нынешнего празднования стал парад Победы. Его не стали отменять как в некоторых регионах, как раз чтобы отдать дать уважения немногочисленным дожившим до наших дней очевидцам.

В наших сердцах всегда будет жива память о подвиге героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Низкий поклон всем нашим воинам, которые сегодня героически защищают Отечество, бьются с нацизмом на Украине. Мы желаем им достойно выполнить боевые задачи. Ждём дома живыми и невредимыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впервые во главе парадного расчет была колонна, состоящая из участников СВО. Это бойцы батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, которые в Башкортостан приехали на время отпуска. Военнослужащие синхронно чеканили шаг, а ведь у них была всего одна репетиция.

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, курсантов и кадетов. Следом – колонна техники времён Великой Отечественной и современные машины, стоящие на вооружении российской армии. Завершающим штрихом стало воздушное шоу пилотажной группы малой авиации впервые – полет вертолетов.

В этом году праздник 9 Мая проходит по-особенному. Все понимают, что страна живёт в переломный момент. Наши ребята сражаются с врагом. Нашим ветеранам я всегда говорю слова благодарности. И, конечно, мы очень ждём, чтобы сегодняшние защитники Родины вернулись с передовой живыми и здоровыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торжественные марши прошли в каждом уголке Башкортостана. В Стерлитамаке, например, впервые в шествии участие приняли кавалеристы и кинологи с собаками. Немногие знают, что в годы Великой Отечественной на фронте солдатам помогали почти 70 тысяч хвостатых.

А вот жители Бурзянского района в годы войны предоставляли для кавалеристов Башкавдивизии лошадей башкирской породы. В День Победы в муниципалитете вспоминали тех, кто помогал ковать победу в тылу. Труженики, например, собирали деньги для формирования танковой колонны и создания авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии».

В Бураевском районе восстановили историческую справедливость. Уроженец села Старотазларово Хаерзаман Башаров в 1944 за боевые заслуги получил две медали «За отвагу» и орден Славы. Ветеран должны были вручить еще одну награду, которая затерялась. И вот поисковики передали найденный Орден уже родным героя войны.