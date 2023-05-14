Как прошел День Победы в Башкирии в 2023 году

Главным событием недели стало празднование Дня Победы. В этом году он проходил по-особому. С одной стороны торжественные мероприятия, конечно же, посвятили ветеранам Великой Отечественной, которых осталось не так много. С другой говорили и о современных героях – участниках спецоперации. Сегодня цивилизация вновь находится на переломном рубеже. Торжественные мероприятия в Башкортостане прошли во всех районах и городах.
Первый раз за всю осовремененную историю празднования 9 Мая памятные мероприятия начались с Советской площади. За последние полгода это место стало одним из главных символов героизма башкирских воинов. А памятник Генералу Шаймуратову, словно символ двух эпох. В годы Великой Отечественной отсюда на фронт провожали бойцов Советской армии. В наши дни – участников спецоперации.
А вот продолжили уже традиционно в парке Победы. Впрочем, здесь в этом году все было по-особенному. Плита знаменного ряда, возле которой возлагали цветы, пополнилась новыми именами. На этот раз Героев России – участников СВО: Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина и Алмаза Сафина.
А вот главных героев праздника Победы в этом году было гораздо меньше. По всей республике в живых осталось чуть более 300 непосредственных участников Великой Отечественной. В силу возраста и состояния здоровья многие из них на торжествах не присутствовали. Ужасы того времени все чаще звучат из уст детей войны и тружеников тыла.
Главной интригой нынешнего празднования стал парад Победы. Его не стали отменять как в некоторых регионах, как раз чтобы отдать дать уважения немногочисленным дожившим до наших дней очевидцам.
Впервые во главе парадного расчет была колонна, состоящая из участников СВО. Это бойцы батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, которые в Башкортостан приехали на время отпуска. Военнослужащие синхронно чеканили шаг, а ведь у них была всего одна репетиция.
Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, курсантов и кадетов. Следом – колонна техники времён Великой Отечественной и современные машины, стоящие на вооружении российской армии. Завершающим штрихом стало воздушное шоу пилотажной группы малой авиации впервые – полет вертолетов.
Торжественные марши прошли в каждом уголке Башкортостана. В Стерлитамаке, например, впервые в шествии участие приняли кавалеристы и кинологи с собаками. Немногие знают, что в годы Великой Отечественной на фронте солдатам помогали почти 70 тысяч хвостатых.
А вот жители Бурзянского района в годы войны предоставляли для кавалеристов Башкавдивизии лошадей башкирской породы. В День Победы в муниципалитете вспоминали тех, кто помогал ковать победу в тылу. Труженики, например, собирали деньги для формирования танковой колонны и создания авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии».
В Бураевском районе восстановили историческую справедливость. Уроженец села Старотазларово Хаерзаман Башаров в 1944 за боевые заслуги получил две медали «За отвагу» и орден Славы. Ветеран должны были вручить еще одну награду, которая затерялась. И вот поисковики передали найденный Орден уже родным героя войны.
В годы Великой Отечественной из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них почти половина – погибли. Ценой неизмеримого мужества они отстояли Отечество, тем самым прославив и обессмертив свои имена.