В Башкирии пять семей остались без жилья после пожара

Башкирские огнеборцы пришли на помощь Курганской области.Последние недели там бушуют сильные пожары, что уничтожают целые населенные пункты. Люди остались без крова, как и пять семей из Иглинского района. Там огонь, разгоревшийся из-за человеческой ошибки, спалил несколько домов. Люди, оставшийся без жилья, пытаются собрать жизнь заново.

Они буквально ходят по пепелищу своей жизни. Люди без прошлого, что не представляют теперь будущего. Екатерина в доме жила вместе с супругом, двумя детьми и мамой. Огонь уничтожил всё. Такая же ситуация ещё у четверых семей.

Огонь за минуты заглатывал постройки. Пламя подпитывал и подгонял ветер. В тот день МЧС прислало оповещение о сильных порывах. Спасти соседние дома пожарные были уже не в силах, но огнеборцы не позволили пламени пойти дальше.

Пожар начался с соседнего участка. Дом там почти не тронут огнём – ветер дул в сторону от постройки. Хозяйка решила сжечь мусор, несмотря на то что в республике сейчас действует пожароопасный режим. Жильцы не успели даже спасти животных, да и останки потом уже было не найти.

Вот только нести вещи некуда. Кто-то живет у родственников, других на время пустили знакомые. Руслан же обустроился в бане. Место у близких хватило только его жене и детям.

Денег на новые вещи и на постройку дома у людей нет. От районной администрации погорельцы могут рассчитывать лишь на единовременную выплату, которая вряд ли покроет даже работы по приведению участков в порядок.

Если вы хотите помочь пострадавшим семьям, можете связаться с ними по этому телефону, также к номеру привязана карта Сбербанка, погорельцы будут рады любой помощи и сумме, которая поможет им не остаться на улице. Надеяться им остается на поддержку неравнодушных.

А в Курганской области человеческий фактор вкупе с погодой стали причиной катастрофы. Огнем уничтожено более 500 домов. На помощь местным огнеборцам пришли башкирские специалисты. Преодолев более 700 км, полсотни пожарных без отдыха приступили к тушению.