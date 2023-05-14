В Уфе на неделе стартовали два крупных первенства по фехтованию

Уфа в очередной раз доказала, что является одним из ведущих центров фехтования в стране. В столице Башкортостана на этой неделе прошли сразу два крупных старта. Лучшие юные фехтовальщики выявляли сильнейших в рамках турнира на призы олимпийского чемпиона Анвара Ибрагимова, а в центре спортивной подготовки Римы Баталовой прошли международные соревнования по фехтованию на колясках. Не так давно для ведущих башкирских спортсменов с большим успехом прошел чемпионат России во Владикавказе. А в Уфе продолжается строительство центра фехтования.

Турнир по фехтованию на призы Анвара Ибрагимова проводится ежегодно уже больше 30 лет. Со временем у этих соревнований появилась хорошая традиция. Во время торжественного открытия юные фехтовальщики выходят на парад с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. В этом году в турнире соревнуются около 400 юношей и девушек в двух возрастных категориях: до 12 и до 15 лет из десяти регионов страны. На открытие турнира приехал и сам Анвар Ибрагимов, который сейчас проживает в Москве.

На этом турнире выросло очень много хороших спортсменов. Это очень хорошая проба сил для молодого поколения. Анвар Ибрагимов, олимпийский чемпион по фехтованию

На всероссийском турнире на призы Анвара Ибрагимова часто зажигаются новые звезды фехтования. Например, в детстве в этом турнире участвовал олимпийский чемпион Тимур Сафин.

Этот турнир очень значимый. Он дает толчок для молодежи. Я сам принимал участие в этом турнире. Мне это очень нравилось, так как он очень хорошо организован. Тимур Сафин, олимпийский чемпион по фехтованию

Анвар Ибрагимов не только олимпийский чемпион, но и заслуженный тренер страны. Среди его воспитанников – призёры Олимпийских игр Реналь Ганеев и Руслан Насибулин, которые в свою очередь стали наставниками спортсменов.

Наша школа фехтования сумела приумножить количество участников соревнований. Количество новых спортсменов, которые привлекаются на фехтование. Уфа традиционно сильна молодыми спортсменами. Реналь Ганеев, бронзовый призер Олимпийских игр по фехтованию

Уфа – один из главных центров развития этого вида спорта в стране. Но развивается этот вид спорта и в других городах республики. Самый успешный пример на данный момент – это Нефтекамск.

На данный момент у нас занимается 50 человек. Мы открылись с конца 2018 года. Мы начинаем уже объезжать всю Россию. Обкатывать наших спортсменов. Андрей Краев, тренер по фехтованию /Нефтекамск/

Башкирские фехтовальщики недавно вернулись с чемпионата России во Владикавказе. Там они добились успеха как в личном, так и в командном зачетах. Женская сборная впервые стала чемпионом, а Владислав Журавлев стал лучшим среди рапиристов.

Отличный результат. Несчастный случай произошел с мужской командой во встрече с Самарой. Я считаю, что чемпион России Владислав Журавлев немножко не справился в одном бою. Шикарное выступление девочек. Командное золото в истории России впервые. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию

В Уфе проходят Международные соревнования по фехтованию на колясках, в которых принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Среди них ведущие фехтовальщики страны и мира: победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В этом году столица Башкортостана принимает у себя все пять крупнейших турниров по фехтованию на колясках.

Уфа стала нам родным домом. После нашей первой поездки мы были в восторге от этого города. Здесь прекрасный комплекс. Здесь есть все что угодно. Огромная благодарность, что нас приглашают на такие турниры. Сергей Красневский, старший тренер сборной Республики Беларусь по инваспорту