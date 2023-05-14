В Уфе на неделе стартовали два крупных первенства по фехтованию

Уфа в очередной раз доказала, что является одним из ведущих центров фехтования в стране. В столице Башкортостана на этой неделе прошли сразу два крупных старта. Лучшие юные фехтовальщики выявляли сильнейших в рамках турнира на призы олимпийского чемпиона Анвара Ибрагимова, а в центре спортивной подготовки Римы Баталовой прошли международные соревнования по фехтованию на колясках. Не так давно для ведущих башкирских спортсменов с большим успехом прошел чемпионат России во Владикавказе. А в Уфе продолжается строительство центра фехтования.
Турнир по фехтованию на призы Анвара Ибрагимова проводится ежегодно уже больше 30 лет. Со временем у этих соревнований появилась хорошая традиция. Во время торжественного открытия юные фехтовальщики выходят на парад с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. В этом году в турнире соревнуются около 400 юношей и девушек в двух возрастных категориях: до 12 и до 15 лет из десяти регионов страны. На открытие турнира приехал и сам Анвар Ибрагимов, который сейчас проживает в Москве.
На всероссийском турнире на призы Анвара Ибрагимова часто зажигаются новые звезды фехтования. Например, в детстве в этом турнире участвовал олимпийский чемпион Тимур Сафин.
Анвар Ибрагимов не только олимпийский чемпион, но и заслуженный тренер страны. Среди его воспитанников – призёры Олимпийских игр Реналь Ганеев и Руслан Насибулин, которые в свою очередь стали наставниками спортсменов.
Уфа – один из главных центров развития этого вида спорта в стране. Но развивается этот вид спорта и в других городах республики. Самый успешный пример на данный момент – это Нефтекамск.
Башкирские фехтовальщики недавно вернулись с чемпионата России во Владикавказе. Там они добились успеха как в личном, так и в командном зачетах. Женская сборная впервые стала чемпионом, а Владислав Журавлев стал лучшим среди рапиристов.
В Уфе проходят Международные соревнования по фехтованию на колясках, в которых принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Среди них ведущие фехтовальщики страны и мира: победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В этом году столица Башкортостана принимает у себя все пять крупнейших турниров по фехтованию на колясках.
Вывести башкирское фехтование на новый уровень призван строящийся в Затоне центр. В конце прошлого года в основание будущего спортивного сооружения установили первую сваю. Сейчас на объекте продолжаются работы по отсыпке грунта. Фундамент будущих побед башкирского фехтования уже имеет четкое очертание.