Институт развития образования Башкирии отмечает 90-летие

Институт развития образования республики отмечает свой 90-летний юбилей. ИРО – учреждение дополнительного профессионального образования. В прошлом году курсы повышения квалификации прошли почти 15 тысяч педагогических работников.

Сегодня научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности осуществляют семь кафедр. На протяжении 90 лет институт является динамично развивающейся структурой системы образования Башкортостана и главным методцентром для педагогов республики. К новому учебному году специалисты подготовили учебник истории с разделами о специальной военной операции.