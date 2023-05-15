Институт развития образования Башкирии отмечает 90-летие

Институт развития образования республики отмечает свой 90-летний юбилей. ИРО – учреждение дополнительного профессионального образования. В прошлом году курсы повышения квалификации прошли почти 15 тысяч педагогических работников.

Сегодня научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности осуществляют семь кафедр. На протяжении 90 лет институт является динамично развивающейся структурой системы образования Башкортостана и главным методцентром для педагогов республики. К новому учебному году специалисты подготовили учебник истории с разделами о специальной военной операции.

Последние учебники вышли 5-10 лет назад. Президент страны высказал эту идею: события СВО, идеи патриотизма и сплочения народа должны войти в новые учебники.

Михаил Бикмеев, доктор исторических наук

ИРО – флагман непрерывного педагогического образования. У нас большие наработки в части изучения родных языков, родной литературы народов Башкортостана.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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