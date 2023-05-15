В Уфе ежедневно происходит от 5 до 10 утечек воды

Для исправления ситуации «Уфаводоканал» за сезон заменил более 7 км водопроводных труб, более 2,5 км канализационных сетей, а также более 400 деталей запорной арматуры. В организации подчеркнули, что уже начали готовиться к отопительному сезону 2023/2024, чтобы вовремя отремонтировать изношенные участки.