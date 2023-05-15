В Башкирии приезжий мужчина жестоко расправился с супружеской парой

В Башкирии перед судом предстанет 34-летний уроженец Челябинской области. Мужчину обвинили в жестоком убийстве пожилой супружеской пары.

Инцидент произошёл ещё 14 мая 2021 года. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в доме в деревне Булан-Турган были найдены два тела без признаков жизни. Началось расследование случившегося.

Выяснилось, что последний раз у дома погибших видели приезжего мужчину, который вёл строительно-монтажные работы на участке супругов. Рабочего задержали, и под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном.

Мужчина рассказал, что подкараулил пожилого хозяина дома и несколько раз ударил его ножом, гвоздодером и обухом топора. Так же он убил и супругу несчастного. После этого мужчина обыскал дом и похитил 106 тысяч рублей, два телефона и сигнальный пистолет. Орудия убийства он выбросил в озеро. От правоохранителей мужчина скрывался в Великом Новгороде.