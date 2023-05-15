В Уфе запертый в квартире ребёнок высовывался из окна и кричал

14 мая помощь спасателей Уфы потребовалась семье с маленьким ребёнком. 5-летний малыш высовывался в окно и звал людей.
Инцидент зафиксировали в 11:45 в многоэтажном доме №158 по улице Шмидта. Из окна на 11 этаже высовывался ребёнок и кричал. Оказалось, с субботы малыш находился один дома. Ребёнок решил привлечь внимание и выглянул в окно, начал кричать людям о том, что хочет гулять. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские.
Дозвониться до матери малыша специалисты не смогли. Однако спасателям удалось связаться с хозяином арендуемой квартиры, который приехал и открыл дверь. К счастью, мальчик не нуждался в медицинской помощи. Трагедии удалось избежать.