В Уфе запертый в квартире ребёнок высовывался из окна и кричал

Инцидент зафиксировали в 11:45 в многоэтажном доме №158 по улице Шмидта. Из окна на 11 этаже высовывался ребёнок и кричал. Оказалось, с субботы малыш находился один дома. Ребёнок решил привлечь внимание и выглянул в окно, начал кричать людям о том, что хочет гулять. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские.