В РКБ имени Куватова наградили медицинских сестер

Медсестры имеют множество специализаций: они ухаживают за больными в палатах, проводят процедуры, помогают в операциях, занимаются профилактикой заболеваний. Сложный график, ответственная работа. Тем не менее, многие уже по 40-50 лет преданы своей профессии.