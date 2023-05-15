В РКБ имени Куватова наградили медицинских сестер

В Республиканской клинической больнице имени Куватова наградили медицинских сестер. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику.
Медсестры имеют множество специализаций: они ухаживают за больными в палатах, проводят процедуры, помогают в операциях, занимаются профилактикой заболеваний. Сложный график, ответственная работа. Тем не менее, многие уже по 40-50 лет преданы своей профессии.
Также в РКБ прошло заседание общественного Совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Тема – «Цифровизация медицины в Республике Башкортостан сегодня». Участники обсудили использование технологий и опыт лечебных учреждений, а также кадровую подготовку специалистов для работы с цифровыми инструментами.