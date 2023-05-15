В районе Башкирии появился «Парк воинов»

Мы собранные денежные средства потратим на приобретение средств гигиены и повседневных товаров. Такие акции очень нужны. Они помогают выживать в этих экстремальных условиях, вне дома, вне помещении. Сейчас, конечно, нет нужды в приобретении теплых вещей. Но именно учитывая погоду, жару, нужны средства гигиены и вода.

Алмаз Юлбарисов, заместитель начальника штаба добровольческого батальона им. Салавата Юлаева