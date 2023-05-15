В районе Башкирии появился «Парк воинов»

В Белорецком районе в деревне Манышты открылся «Парк воинов», посвященный ветеранам боевых действий в Афганистане, Чечне, а также участникам специальной военной операции. Там же прошла акция озеленения.

На территории нового парка, парка Победы и деревенской школы местные жители и гости мероприятия посадили деревья. В мероприятии участвовали депутат Госдумы Зариф Байгускаров и председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.

Деревня Манышты стала победителем в конкурсе радио «Юлдаш» на лучшее сельское поселение среди малых деревень. Коллектив радио организовал благотворительный концерт, вырученные средства с которого направлены на помощь бойцам батальона имени Салавата Юлаева.

Мы собранные денежные средства потратим на приобретение средств гигиены и повседневных товаров. Такие акции очень нужны. Они помогают выживать в этих экстремальных условиях, вне дома, вне помещении. Сейчас, конечно, нет нужды в приобретении теплых вещей. Но именно учитывая погоду, жару, нужны средства гигиены и вода.

Алмаз Юлбарисов, заместитель начальника штаба добровольческого батальона им. Салавата Юлаева
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ