В районе Башкирии появился «Парк воинов»

В Белорецком районе в деревне Манышты открылся «Парк воинов», посвященный ветеранам боевых действий в Афганистане, Чечне, а также участникам специальной военной операции. Там же прошла акция озеленения.
На территории нового парка, парка Победы и деревенской школы местные жители и гости мероприятия посадили деревья. В мероприятии участвовали депутат Госдумы Зариф Байгускаров и председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.
Деревня Манышты стала победителем в конкурсе радио «Юлдаш» на лучшее сельское поселение среди малых деревень. Коллектив радио организовал благотворительный концерт, вырученные средства с которого направлены на помощь бойцам батальона имени Салавата Юлаева.