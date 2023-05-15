Футбольный клуб «Уфа» упустил победу над красноярским «Енисеем»

Футбольный клуб «Уфа» упустил победу над красноярским «Енисеем» в матче 31-го тура Первой Лиги на своём стадионе. Гости открыли счёт в первом тайме, а после перерыва Алексей Евсеев сравнял его ударом с одиннадцатиметровой отметки.

В концовке встречи защитник «Енисея» срезал мяч в свои ворота после прострела Эгаша Касинтуры. Но уже в компенсированное ко второму тайму время «Енисей» вырвал ничью на последнем стандарте, гол забил Никита Глушков. 2:2 – «Уфа» осталась на 16-й строчке в Первой Лиге. Подробнее об этой игре смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 21:00.

Тяжелый матч, много борьбы, много моментов и у нас, и у них. Хорошо, что забили. Так сложилось, что не удержали победу. Для нас это отрицательный результат.

Артём Погосов, полузащитник ФК «Уфа»

У нас не всё получалось, но главное, что была запредельная самоотдача. В ФНЛ не бывает простых матчей, сегодняшняя игра тому подтверждение.

Расул Гыстаров, полузащитник ФК «Енисей»
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