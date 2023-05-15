В Уфе мужчина совершил кражу в мечети

В апреле текущего года в отдел полиции Уфы обратился мужчина, у которого украли портмоне с документами и банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По словам 44-летнего потерпевшего, он обнаружил списание средств через мобильное приложение. Было установлено, что мужчина пришел в мечеть в Демском районе Уфы, оставил верхнюю одежду в коридоре и прошел в зал. После прочтения молитв отправился домой, где через некоторое время обнаружил списание денег с карты и отсутствие портмоне.