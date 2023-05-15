Ветеринарному врачу из Башкирии предстоит отбыть лишение свободы за получение взяток
Суд вынес приговор за взяточничество ветеринарному врачу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ермекеевского района.
В суде установлено, что обвиняемая получила от трех предпринимателей незаконное денежное вознаграждение за оформление подложных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, необходимых для её реализации. В действительности, предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит реализации.
пресс-служба прокуратуры Ермекеевского района
С января 2020 года по октябрь 2021 года ветеринарный врач получила около полумиллиона рублей.
Свою вину женщина не признала. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.