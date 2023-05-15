В Башкирии семейная ссора едва не закончилась трагедией

В Нуримановском районе в селе Павловка семейная ссора едва не завершилась трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Компания с детьми находилась на базе отдыха на Павловском водохранилище. Они решили покататься на лодке.
Через некоторое время между мужем и женой вспыхнула ссора, и представитель сильного пола оставил двух женщин с тремя детьми на противоположном берегу.
На помощь прибыли спасатели. Они обратно доставили женщин и детей на базу отдыха. В это время муж одной из пострадавших отдыхал в номере.