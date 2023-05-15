Газификация и энергоэффективность: основные темы оперативки в правительстве Башкирии

Башкортостан занял второе место в стране по реализации программы догазификации. Развитие газоснабжения в регионе обсудили сегодня на оперативном совещании под председательством Радия Хабирова. Институт развития городов Башкортостана подвел итоги работы. За три года в республику на развитие территорий привлечено более 2 миллиардов рублей. Реализованные в небольших городах проекты по благоустройству завоевали международные премии.

На этих кадрах с передовой глава республики обещает бойцу навестить его семью. На оперативном совещании Радий Хабиров рассказал о своей поездке к башкирским солдатам. Военнослужащие озвучили руководителю региона разные вопросы. О выполненных бытовых просьбах главы районов должны будут представить отчет. Но и другие пожелания, поддерживающие солдат морально, не остались без внимания.

Ваш земляк из зоны СВО попросил передать привет в Кугарчинский район, село Мраково, вот я вам передаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В основной повестке совещания обсудили развитие газоснабжения в республике. Продолжает действовать программа догазификации, согласно которой газ до границ земельного участка граждан проводят бесплатно. Для более чем 40 тысяч жителей создали условия, чтобы довести «голубое топливо» в дом. Также в этом году «Газпром газораспределение» планирует строительство ряда крупных объектов в муниципалитетах. В целом финансирование программы развития газоснабжения на 2021–2025 годы в 4,5 раза больше, чем за все предыдущие.

Мы, действительно, обновили соглашение с «Газпромом». В нём заложен большой объём инвестиций. Это позволит существенно повысить уровень газификации нашей республики к концу 2025 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из наиболее значимых объектов – межпоселковый газопровод в Бурзянском районе длиной 61,8 км. Его ввод в эксплуатацию в сентябре 2023 года позволит обеспечить газом шесть населённых пунктов. До конца года также планируем сдать газопроводы в Учалинском и Кугарчинском районах. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Больше всего обращений в социальных сетях от жителей поступило по теме мусора. Радий Хабиров поручил сделать фотографии неубранных участков. Кадры самых проблемных зон в районах соберут, а фотоальбом представят публично.

В течение полугода почти 47 тысяч натриевых и ртутных светильников в Уфе заменят на энергоэффективные. Пилотный проект был запущен в прошлом году в Деме. Микрорайон не только стал светлее, удалось сэкономить средства на освещении. Глава республики поручил масштабировать идею для темных участков по всему региону.

Конкретные результаты мы увидим в конце года. 47 тысяч новых светильников должны сделать уфимские улицы ярче. Если экономические параметры позволяют, программу нужно внедрять и в других городах республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По объемам турпотока республика вошла в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе. Задачи в отрасли на ближайшее время – развить положительную динамику. Одним из главных вопросов остается проживание туристов. Активно используются быстровозводимые конструкции. В этом году подготовлены заявки на получение федеральной поддержки – выделенные средства пойдут на возведение модульных корпусов.