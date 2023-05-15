От продуктов до бронемашин: в зону СВО прибыл очередной гумконвой для бойцов из Башкирии

Очередной гумконвой из Башкортостана прибыл к месту назначения. Добровольческие батальоны имени Шаймуратова и Доставалова получили бронированные автомобили, запчасти для машин, оборудование и продукты. Колонна преодолела почти 2 тысячи километров. Груз сопровождала и съемочная группа телеканала БСТ.

Резину не тянули – новую доставили на замену старой. Боец на территории спецоперации находится почти год, отмечает: колёса на передовой быстро изнашиваются. Резину установят на «Уралы». Добровольческие батальоны имени Шаймуратова и Доставалова от республики получили также сами машины – «Уралы». Автомобили предназначены для передвижной установки минометов. Кузов дополнительно защищён бронёй.

В составе гумконвоя привезли также пикапы УАЗ и так называемые «буханки». На передовой их используют для перевозки комплекта оружия и эвакуации раненых. Технику направили предприниматели и жители республики. Бизнесмены Архангельского и Кармаскалинского районов, а также волонтёры подготовили отдельную гумпомощь для батальона Шаймуратова. Автомобиль заполнили строительными материалами для укрепления позиций, снаряжением и личными посылками для бойцов.

Почти 2 тысячи километров гумконвой вёз продукты, одежду, маскировочные сети, связанные руками волонтёров. А ещё добрые слова, привезённые в рифме. На передовую доставили свежий сборник стихов поэтессы Ларисы Абдуллиной.