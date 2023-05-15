В Башкирии мужчина врезался в забор на угнанной машине

По предварительным данным известно, что двое друзей решили выпить, после чего заявитель остался на ночь в доме знакомого. Проснувшись утром, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил съездить в магазин за спиртным. Он увидел, что ключи находятся в замке зажигания, недолго думая, он завел автомобиль и поехал. По дороге злоумышленник совершил ДТП, врезавшись в забор.

пресс-служба МВД по РБ