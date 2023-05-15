В Башкирии мужчина врезался в забор на угнанной машине
20-летний житель Буздякского района обратился в полицию и рассказал, что у него угнали машину. Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени сотрудники ГИБДД обнаружили транспортное средство в селе Тавларово в 10 километрах от места угона. За рулем легковушки находился знакомый заявителя.
По предварительным данным известно, что двое друзей решили выпить, после чего заявитель остался на ночь в доме знакомого. Проснувшись утром, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил съездить в магазин за спиртным. Он увидел, что ключи находятся в замке зажигания, недолго думая, он завел автомобиль и поехал. По дороге злоумышленник совершил ДТП, врезавшись в забор.
пресс-служба МВД по РБ
Автоугонщик раскаялся в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.