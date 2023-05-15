Ученые из Башкирии прошли стажировку в Объединенных Арабских Эмиратах

Поездку организовала управляющая компания Евразийского НОЦ мирового уровня. Молодые преподаватели со всех ведущих вузов республики посетили университеты страны, познакомились с коллегами и рассказали о реализуемых проектах. Ученых ОАЭ заинтересовал ряд сфер.
По сути, просто песок. На такой земле действительно трудно получить достойный урожай. Нужно без конца удобрять и поливать. Поэтому арабы пришли к использованию аэропонных и гидропонных установок. Как растут культуры в пустыне, увидели ученые Аграрного университета. По сути, такие системы есть и в вузе. Главной темой общения стала селекция и повышение урожайности.
Отдельно коснулись и животноводства. Ученых из эмиратов заинтересовал центр прогрессивных технологий, селекции, генетики и эмбриологии башкирского вуза. Здесь исследуются полезные признаки сельскохозяйственных животных. Отдельно проверяется и халяльная продукция. Методы башкирских ученых могут быть взяты на вооружение и местными биологами.
Интерес к сотрудничеству эмираты проявили и к разработкам ученых Уфимского университета науки и технологий. В частности, создания электродвигателя для грузовых машин. Кроме того, есть предпосылки для заключения партнерских соглашений в области образования. В том числе и внедрения системы двойных дипломов.
15 ученых из Башкортостана посетили несколько вузов страны. Современные лаборатории и учебные пространства, программы обучения и инновации. На своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров отметил, что такие стажировки дают импульс к реализации масштабных и амбициозных научных проектов. Кроме того, ученые из республики встретились с шейхом Маджидом Рашидом аль Муаллаха, который подтвердил желание сотрудничать с Башкортостаном. Таким образом Евразийский научно-образовательный центр выходит на новый уровень международных связей.