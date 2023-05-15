В Уфе открылась выставка Рината Волигамси

Это
совместный проект посольства музея ZAMAN с московской Галереей современного
искусства 11.12. Волигамси – это псевдоним художника. Прочитав это слово
наоборот, можно узнать настоящую фамилию творца.
Ринат
Исмагилов родился в Куюргазинском районе в селе Ермолаево. Его картины
напоминают увеличенные пожелтевшие вырезки из старых газет. Художник выбирает
размеренные темы – деревенский пейзаж, будни военной службы, но с неожиданным сюжетом.
15 лет не
выставляться в родном городе – это, конечно, нехорошо с моей стороны. Не
получалось у меня. Но звезды сошлись, и получилось. А по ощущению в данный
момент в зале я себя чувствую очень хорошо. Теплая публика, развеска работ,
хороший правильный зал, очень приятный.Ринат Волигамси, художник
Нам было важно
показать именно сейчас эти работы, потому что они соответствуют духу времени,
скажем так. И каждый увидит в этих работах совершенно что-то своё.Алия Айсина, руководитель музея современного искусства ZAMAN
В
персональную выставку вошли девять картин и объекты из стали. Среди них –
«Минус дом», «Дом 14», «Луч». Многие работы Рината Волигамси выставлены в
Русском музее и Московском музее современного искусства. Уфимскую экспозицию
можно увидеть до 10 июля.
Классная
миниатюрная выставка Рината Волигамси. Ринат – это на самом деле самый успешный
коммерческий художник Башкирии. И вообще то, что выставка приехала, – это
большая редкость, это классное событие.Раис Габитов, блогер