В Уфе открылась выставка Рината Волигамси

15 лет не выставляться в родном городе – это, конечно, нехорошо с моей стороны. Не получалось у меня. Но звезды сошлись, и получилось. А по ощущению в данный момент в зале я себя чувствую очень хорошо. Теплая публика, развеска работ, хороший правильный зал, очень приятный.

Ринат Волигамси, художник