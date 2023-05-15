В Уфе открылась выставка Рината Волигамси

Это совместный проект посольства музея ZAMAN с московской Галереей современного искусства 11.12. Волигамси – это псевдоним художника. Прочитав это слово наоборот, можно узнать настоящую фамилию творца.

Ринат Исмагилов родился в Куюргазинском районе в селе Ермолаево. Его картины напоминают увеличенные пожелтевшие вырезки из старых газет. Художник выбирает размеренные темы – деревенский пейзаж, будни военной службы, но с неожиданным сюжетом.

15 лет не выставляться в родном городе – это, конечно, нехорошо с моей стороны. Не получалось у меня. Но звезды сошлись, и получилось. А по ощущению в данный момент в зале я себя чувствую очень хорошо. Теплая публика, развеска работ, хороший правильный зал, очень приятный.

Ринат Волигамси, художник
Фото №1 - В Уфе открылась выставка Рината Волигамси

Нам было важно показать именно сейчас эти работы, потому что они соответствуют духу времени, скажем так. И каждый увидит в этих работах совершенно что-то своё.

Алия Айсина, руководитель музея современного искусства ZAMAN

В персональную выставку вошли девять картин и объекты из стали. Среди них – «Минус дом», «Дом 14», «Луч». Многие работы Рината Волигамси выставлены в Русском музее и Московском музее современного искусства. Уфимскую экспозицию можно увидеть до 10 июля.

Классная миниатюрная выставка Рината Волигамси. Ринат – это на самом деле самый успешный коммерческий художник Башкирии. И вообще то, что выставка приехала, – это большая редкость, это классное событие.

Раис Габитов, блогер
Пенальти
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ