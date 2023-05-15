В Уфе завершились V открытые Евразийские игры боевых искусств

Турнир собрал более четырех тысяч участников из 50 регионов России и дружественных стран. Сильнейших выявляли в 30 видах единоборств, кроме этого, участники соревнований могли пройти тестовую сдачу норм ГТО и в силовом многоборье.
Стоит отметить, что проект пятых Евразийских игр в третий раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. А почетным гостем соревнований выступил мастер боевых искусств, киноактер и режиссер, известный каскадер Александр Иншаков.
После отборочных и квалификационных поединков состоялись финальные бои, а завершился турнир схватками за чемпионские пояса гран-при Евразии международной всестилевой бойцовской лиги. В своих весовых категориях удалось выиграть двум представителям Башкортостана. Итоги соревнований в личном и командном зачетах будут подведены позже.