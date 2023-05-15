В Башкирии мобильные медбригады продолжат работу в 8 районах республики

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». На этой неделе мобильные бригады продолжат работу в Чишминском, Архангельском, Караидельском, Аскинском, Стерлитамакском, Дуванском, Шаранском и Учалинском районах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.

Фото №1 - В Башкирии мобильные медбригады продолжат работу в 8 районах республики

В выездных бригадах задействованы медицинские модули РКБ им. Куватова, республиканского кардиоцентра, передвижные комплексы и ФАПы  медицинских организаций республики.

По словам Азата Рахматуллина, с 17 апреля по 15 мая в рамках акции специалистами принято 24 680 человек, охвачено 53 населённых пункта, проведено более семи тысяч обследований.

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