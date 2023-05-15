В Башкирии мобильные медбригады продолжат работу в 8 районах республики

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». На этой неделе мобильные бригады продолжат работу в Чишминском, Архангельском, Караидельском, Аскинском, Стерлитамакском, Дуванском, Шаранском и Учалинском районах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.