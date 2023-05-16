В Уфе эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

Вчера, 15 мая, в Уфе в многоэтажке произошел пожар. На место происшествия направились спецслужбы, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

ЧП произошло на улице Бакалинской. По прибытию спасателей происхдило горение домашнего имущества в квартире на девятом этаже.

По незадымляемой лестничной клетке спасателями было эвакуировано 3 человека. Самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано на площади 8 кв.м.

К счастью, никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС.