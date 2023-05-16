В Башкирии капуста подорожала почти на 50%

Со второго по десятое мая в Башкортостане больше всего подорожали сосиски, репчатый лук и капуста. В среднем стоимость на данные продукты выросла на 3,9%, 9,8% и 49,9% и составила 420,96 рублей, 68,42 рубля и 37,84 рубля. Об этом сообщили в Башстате.
За указанный период в республике выросла стоимость вареной колбасы и моркови. Рост цен на данные продукты составил 3,4% и 2%.
Больше всего за неделю в Башкирии подешевели огурцы и помидоры – минус 18,2% и 6,4% соответственно. Сейчас они стоят 121,84 руб. и 178,14 руб.