В Башкирии капуста подорожала почти на 50%

Со второго по десятое мая в Башкортостане больше всего подорожали сосиски, репчатый лук и капуста. В среднем стоимость на данные продукты выросла на 3,9%, 9,8% и 49,9% и составила 420,96 рублей, 68,42 рубля и 37,84 рубля. Об этом сообщили в Башстате.