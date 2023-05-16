В Башкирии мужчина до смерти избил мужчину, который, будучи голым, домогался его девушки

Житель Благовещенского района избил до смерти мужчину, который домогался его возлюбленной. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Фото №1 - В Башкирии мужчина до смерти избил мужчину, который, будучи голым, домогался его девушки

Подсудимый рассказал, что незадолго до трагедии он спал в садовом доме. Внезапно он услышал, как его девушка просит о помощи. Он открыл глаза и увидел, что потерпевший в обнаженном состоянии одной рукой держал свой половой орган, а другой – трогал девушку обвиняемого.

В этот момент началась жестокая драка. Подсудимый пять раз ударил потерпевшего по голове, из-за чего тот рухнул на землю. Обвиняемый поднял его и скинул с лестницы вниз со второго на первый этаж, после чего нанес несколько ударов ногами в грудь и живот. Избитый мужчина получил тяжелые увечья, от которых скончался.

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