В Башкирии мужчина до смерти избил мужчину, который, будучи голым, домогался его девушки

В этот момент началась жестокая драка. Подсудимый пять раз ударил потерпевшего по голове, из-за чего тот рухнул на землю. Обвиняемый поднял его и скинул с лестницы вниз со второго на первый этаж, после чего нанес несколько ударов ногами в грудь и живот. Избитый мужчина получил тяжелые увечья, от которых скончался.