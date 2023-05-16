Денис Хакимов из Уфы готовится к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Уфимский легкоатлет Денис Хакимов продолжает подготовку к международным соревнованиям Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту глухих. 30-летний чемпион России, победитель чемпионата Европы среди юниоров и призёр чемпионата мира не планирует останавливаться на достигнутом.

Несмотря на свой опыт и солидное количество титулов, Денис Хакимов постоянно учится и совершенствуется. В Уфу спортсмен приехал после двух сборов в Кисловодске и Анапе. Первый прошёл на высоте, второй – у моря. Теперь уже более привычные условия на родине, где весной наконец-то можно полноценно тренироваться на открытом воздухе.

По силе молодец, по движениям есть недостатки. Когда большая сила, движения страдают. В целом ничего не могу сказать, пока летит, куда надо, а соревнования покажут. Психология, сами понимаете. Не знаем соперников, кто приедет, непонятно. Сергей Булыгин, тренер по лёгкой атлетике

Хакимов регулярно выступает в различных соревнованиях среди здоровых. Делает он это в первую очередь для того, чтобы у спортсмена была постоянная практика. Первые соревнования в новом году для Дениса Хакимова пройдут в конце мая в Беларуси. Спортсмен вместе с тренером планирует толкнуть ядро на 16,5 метров, притом что действующий рекорд Хакимова – порядка 17 метров.

Сейчас состояние хорошее, работа прошла хорошо. Тяжело работать здесь после того, как прилетел с двух сборов. Сила есть, техника страдает пока. В принципе, всё пока устраивает. Денис Хакимов, мастер спорта международного класса по легкой атлетике (спорт глухих)

Сергей Булыгин работает с Денисом Хакимовым почти три года. Когда спортсмен впервые подошёл к наставнику с просьбой о тренировках, Сергей сначала отказался. Но начал учить алфавит и уже сейчас не испытывает никаких проблем в общении со своим подопечным. Даже когда тот говорит быстро, Булыгин всё понимает. Иногда нужно лишь переспросить точную формулировку.

Я выучил алфавит, а когда его знаешь, можно сказать любое слово, это не как греческий. А потом где-то через полгода я уже начал все технические моменты понимать, он меня понимает по взгляду и губам. Сергей Булыгин, тренер по лёгкой атлетике