Денис Хакимов из Уфы готовится к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Уфимский легкоатлет Денис Хакимов продолжает подготовку к международным соревнованиям Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту глухих. 30-летний чемпион России, победитель чемпионата Европы среди юниоров и призёр чемпионата мира не планирует останавливаться на достигнутом.
Несмотря на свой опыт и солидное количество титулов, Денис Хакимов постоянно учится и совершенствуется. В Уфу спортсмен приехал после двух сборов в Кисловодске и Анапе. Первый прошёл на высоте, второй – у моря. Теперь уже более привычные условия на родине, где весной наконец-то можно полноценно тренироваться на открытом воздухе.
Хакимов регулярно выступает в различных соревнованиях среди здоровых. Делает он это в первую очередь для того, чтобы у спортсмена была постоянная практика. Первые соревнования в новом году для Дениса Хакимова пройдут в конце мая в Беларуси. Спортсмен вместе с тренером планирует толкнуть ядро на 16,5 метров, притом что действующий рекорд Хакимова – порядка 17 метров.
Сергей Булыгин работает с Денисом Хакимовым почти три года. Когда спортсмен впервые подошёл к наставнику с просьбой о тренировках, Сергей сначала отказался. Но начал учить алфавит и уже сейчас не испытывает никаких проблем в общении со своим подопечным. Даже когда тот говорит быстро, Булыгин всё понимает. Иногда нужно лишь переспросить точную формулировку.
После турнира в Беларуси в июне пройдёт чемпионат России в Чебоксарах. Там Хакимов рассчитывает выступить хорошо, отобраться в национальную сборную и выступить на домашних Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту глухих.