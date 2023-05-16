В январе-апреле в Башкирии регистрация ипотек выросла на 8% к году

С начала 2023 года в Башкортостане на 8,2% выросло число ипотечных сделок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Росреестра.
С января по апрель текущего года было зарегистрировано 36 002 сделки, что на 2,73 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Число желающих вложиться в строящееся жилье уменьшилось на 13%, или на 756 договоров. В январе-апреле текущего года зарегистрировано 4924 договоров долевого участия, в январе-апреле 2022-го — 5680 ДДУ.
Заявлений на регистрацию прав собственности стало меньше на 23% (298 168 за четыре месяца 2023 и 388 605 за четыре мес. 2022-го).
А число учётных действий с недвижимостью (постановка или изменения кадастрового учёта) выросло на 258%: 75 493 против 60 364.