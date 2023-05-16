В январе-апреле в Башкирии регистрация ипотек выросла на 8% к году

С начала 2023 года в Башкортостане на 8,2% выросло число ипотечных сделок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Росреестра.

С января по апрель текущего года было зарегистрировано 36 002 сделки, что на 2,73 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.