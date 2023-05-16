В особой экономической зоне Башкирии открылась фабрика ZASPORT

В Башкирии открылось новое производство: в особой экономической зоне «Алга» появилась фабрика ZASPORT. В ее открытии приняли участие официальные лица республики.

Присутствовавший на церемонии руководитель региона Радий Хабиров отметил, что данного события ждали многие. Ведь три года назад, когда экономическая зона только зарождалась, никто не предполагал, что темпы будут такими высокими.

«Как вы знаете, я родом из Ишимбая. Для меня всегда особое значение имеет, когда мы здесь, на территории особой экономической зоны, открываем новое предприятие. Три года назад, когда мы инициировали создание особой экономической зоны, конечно, мы не предполагали, что будут такие темпы. Сегодня «Алга» - это самая динамично развивающейся экономическая зона в Российской Федерации. Сегодня событие, которое мы очень долго ждали. Не просто ждали, а работали, чтобы оно состоялось. Мне всегда хотелось, чтобы у нас в Башкортостане шилось что-то такое эстетичное, красивое, легкое, современное, модное. С компанией ZASPORT мы получаем еще высокие компетенции. И Вам, Анастасия Михайловна, я очень за это признателен. Мы всегда говорили, что здесь должны быть хорошие условия труда для тех, кто здесь работает. В основном, это конечно, женщины. Поэтому мы, башкиры, отдаем вам сюда самое дорогое, что у нас есть, наших женщин. Прошу их любить, жаловать, чтобы у них были хорошие условия труда. И, конечно, чтобы зарплата была хорошая. Надеюсь, все будет. Республика помогала, помогает и будет помогать. Поэтому сегодня я хотел пожелать доброго пути предприятию. Будем считать открытие фабрики началом нашего сотрудничества».

Радий Хабиров, глава Башкирии
Фото №1 - В особой экономической зоне Башкирии открылась фабрика ZASPORT

По словам Анастасии Задориной, день открытия фабрики ZASPORT – важная дата в истории компании. 

«Производство размещено в особой экономической зоне АЛГА, что дает нам ряд преимуществ, и мы очень благодарны Башкортостану за сотрудничество и поддержку. Этап проектирования фабрики продлился с июля 2020 по июль 2021, затем начались строительные работы, которые завершились в декабре 2022 года. Осенью мы рассчитываем выйти на полную проектную мощность, а это до 2250 единиц товара в сутки. Одна из наших приоритетных задач – максимально сконцентрировать выпуск продукции на территории Российской Федерации. Также мы создаем новые рабочие места - проводим бесплатное обучение сотрудников и даем людям возможность освоить новую профессию».

Анастасия Задорина, основательница бренда

Глава Башкортостана вместе с гостями осмотрели производственные цеха. Генеральный директор ООО «Zasport» Николай Ступаков отметил, что площадь фабрики составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Здесь  расположены раскройный, швейный подготовительный, вышивальный цеха, отделы шелкотрафаретной печати, сублимации, трансферной печати, учебный класс, склады и помещения для обеспечения работы основного производства. На втором этаже обустроено общежитие для сотрудников. Кроме того, на фабрике работает опытно-экспериментальный отдел, работники которого занимаются созданием моделей и их подготовкой к запуску в производство, а также созданием образцов продукции, лекал изделий и технической документации.

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Фабрика ZASPORT оснащена современным оборудованием ведущих фирм-поставщиков. Объём готовой продукции может достигнуть до 562 000 единиц в год.  На сегодняшний день на фабрике, по словам генерального директора, трудоустроено 42 человека, всего будет создано более 300 рабочих мест.  У компании уже открыт фирменный магазин в Уфе, объемы продаж в котором являются одними из лучших в стране. Объем инвестиций составил 429 млн рублей.

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