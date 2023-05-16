В особой экономической зоне Башкирии открылась фабрика ZASPORT

«Как вы знаете, я родом из Ишимбая. Для меня всегда особое значение имеет, когда мы здесь, на территории особой экономической зоны, открываем новое предприятие. Три года назад, когда мы инициировали создание особой экономической зоны, конечно, мы не предполагали, что будут такие темпы. Сегодня «Алга» - это самая динамично развивающейся экономическая зона в Российской Федерации. Сегодня событие, которое мы очень долго ждали. Не просто ждали, а работали, чтобы оно состоялось. Мне всегда хотелось, чтобы у нас в Башкортостане шилось что-то такое эстетичное, красивое, легкое, современное, модное. С компанией ZASPORT мы получаем еще высокие компетенции. И Вам, Анастасия Михайловна, я очень за это признателен. Мы всегда говорили, что здесь должны быть хорошие условия труда для тех, кто здесь работает. В основном, это конечно, женщины. Поэтому мы, башкиры, отдаем вам сюда самое дорогое, что у нас есть, наших женщин. Прошу их любить, жаловать, чтобы у них были хорошие условия труда. И, конечно, чтобы зарплата была хорошая. Надеюсь, все будет. Республика помогала, помогает и будет помогать. Поэтому сегодня я хотел пожелать доброго пути предприятию. Будем считать открытие фабрики началом нашего сотрудничества».

Радий Хабиров, глава Башкирии