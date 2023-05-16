В особой экономической зоне Башкирии открылась фабрика ZASPORT

В Башкирии открылось новое производство: в особой экономической зоне «Алга» появилась фабрика ZASPORT. В ее открытии приняли участие официальные лица республики.
Присутствовавший на церемонии руководитель региона Радий Хабиров отметил, что данного события ждали многие. Ведь три года назад, когда экономическая зона только зарождалась, никто не предполагал, что темпы будут такими высокими.
По словам Анастасии Задориной, день открытия фабрики ZASPORT – важная дата в истории компании.
Глава Башкортостана вместе с гостями осмотрели производственные цеха. Генеральный директор ООО «Zasport» Николай Ступаков отметил, что площадь фабрики составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Здесь расположены раскройный, швейный подготовительный, вышивальный цеха, отделы шелкотрафаретной печати, сублимации, трансферной печати, учебный класс, склады и помещения для обеспечения работы основного производства. На втором этаже обустроено общежитие для сотрудников. Кроме того, на фабрике работает опытно-экспериментальный отдел, работники которого занимаются созданием моделей и их подготовкой к запуску в производство, а также созданием образцов продукции, лекал изделий и технической документации.
Фабрика ZASPORT оснащена современным оборудованием ведущих фирм-поставщиков. Объём готовой продукции может достигнуть до 562 000 единиц в год. На сегодняшний день на фабрике, по словам генерального директора, трудоустроено 42 человека, всего будет создано более 300 рабочих мест. У компании уже открыт фирменный магазин в Уфе, объемы продаж в котором являются одними из лучших в стране. Объем инвестиций составил 429 млн рублей.