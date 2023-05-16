Студенты из Башкирии принимают участие во всероссийском конкурсе стартапов

Учащиеся вузов Башкортостана участвуют во всероссийском конкурсе студенческих стартапов. Молодые люди могут получить 1 млн. рублей на создание дела. Обязательное условие – идея должна быть инновационной. Заявки принимают по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицинские, химические, интеллектуальные производственные, био, а также ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Роботы-пылесосы, часы, холодильники, велосипеды, системы безопасности и виртуальные помощники. Техника становится умнее. Умнее необходимо и подходить к расходованию ею электричества, уверен аспирант кафедры телекоммуникационных систем. Владислав Иванов разработал проект для снижения энергозатрат. Для этого, по словам автора, надо иначе преобразовать сигнал.

Конкурс студенческих стартапов запустили в прошлом году. В 2022-м из Башкортостана гранты получили 59 участников. Активны студенты вузов не только в Уфе, но также в филиалах Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского и Салавата.