В Башкирии тракторист в ДТП с фурой получил тяжелые увечья

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшим. По данным республиканской Госавтоинспекции, в аварии получил увечья тракторист, в которого влетела фура.
Известно, что мужчина косил траву на тракторе, когда в него врезалась фура. Об автомобиля из-за столкновения оказались в кювете.
Тракторист с тяжелыми увечьями был доставлен в больницу. Водитель фуры получил незначительные травмы — медики осмотрели его на месте аварии и перебинтовали голову.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ГИБДД.