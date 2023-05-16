В Башкирии тракторист в ДТП с фурой получил тяжелые увечья

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшим. По данным республиканской Госавтоинспекции, в аварии получил увечья тракторист, в которого влетела фура.

Известно, что мужчина косил траву на тракторе, когда в него врезалась фура. Об автомобиля из-за столкновения оказались в кювете.