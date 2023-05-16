В Башкирии тракторист в ДТП с фурой получил тяжелые увечья

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшим. По данным республиканской Госавтоинспекции, в аварии получил увечья тракторист, в которого влетела фура.

Фото №1 - В Башкирии тракторист в ДТП с фурой получил тяжелые увечья

Известно, что мужчина косил траву на тракторе, когда в него врезалась фура. Об автомобиля из-за столкновения оказались в кювете.

Тракторист с тяжелыми увечьями был доставлен в больницу. Водитель фуры получил незначительные травмы — медики осмотрели его на месте аварии и перебинтовали голову.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ГИБДД.

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