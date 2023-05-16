В Уфе 35-летний мужчина взял жену в плен, а затем столкнул с окна

В Уфе 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ: «незаконное лишение свободы», «покушение на убийство».
По данным следствия, 28 апреля в Уфе под окнами жилого дома была обнаружена 34-летняя женщина без сознания. Она, по словам очевидцев, упала с окна четвертого этажа. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали уфимку, а правоохранители стали восстанавливать картину произошедшего.
В квартире, откуда выпала женщина, в тот момент также находился ее супруг, который пояснил, что между ними произошла ссора, так как он решил уйти от жены, в связи с чем она решила свести счеты с жизнью, а он не успел ее спасти. Версия мужчины вызывала сомнения у стражей порядке. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что между супругами часто возникали конфликта на почве ревности именно со стороны мужчины. Кроме того, потерпевшая пошла на поправку, и придя в сознание пояснила, что в тот день в ходе очередной ссоры на почве ревности обвиняемый запер ее дома и стал наносить и побои и душить, высказывая угрозу убийством, а когда женщина попыталась позвать на помощь с балкона, он столкнул ее с высоты.
В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.