В Уфе 35-летний мужчина взял жену в плен, а затем столкнул с окна

В квартире, откуда выпала женщина, в тот момент также находился ее супруг, который пояснил, что между ними произошла ссора, так как он решил уйти от жены, в связи с чем она решила свести счеты с жизнью, а он не успел ее спасти. Версия мужчины вызывала сомнения у стражей порядке. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что между супругами часто возникали конфликта на почве ревности именно со стороны мужчины. Кроме того, потерпевшая пошла на поправку, и придя в сознание пояснила, что в тот день в ходе очередной ссоры на почве ревности обвиняемый запер ее дома и стал наносить и побои и душить, высказывая угрозу убийством, а когда женщина попыталась позвать на помощь с балкона, он столкнул ее с высоты.