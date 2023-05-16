Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики ZASPORT

Башкортостан – за спорт. Глава республики Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики по производству спортивной одежды. Проект был одобрен на «Инвестиционном часе» и начал свою работу в особой экономической зоне «Алга» в Ишимбайском районе.
Очередной резидент особой экономической зоны «Алга», фабрика по производству спортивной одежды под брендом ZASPORT, начал свою работу. Инвестиционный проект был реализован в короткие сроки благодаря поддержке республики. Поздравляя сотрудников предприятия с открытием, Глава Башкортостана пожелал им успехов, а спортсменам в новой форме – новых побед.
ZASPORT – российский бренд спортивной и повседневной одежды, созданный Анастасией Задориной. C 2012 года компания разрабатывает и производит форму для российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций, а с 2017 года ZASPORT – официальный экипировщик олимпийской команды России.
На этих столах будущая спортивная одежда получает свои очертания. Лекала оцифрованы, оператору автоматического настилочного раскройного комплекса остаётся лишь выбрать нужную программу. Остальную работу выполняет итальянское оборудование.
Все специалисты прошли обучение, чтобы работать на импортном оборудовании. Для коллектива на фабрике созданы все условия. Комфортабельное общежитие для иногородних, столовая, организован трансфер из ближайших городов. В общей сложности на предприятии создано 300 рабочих мест. Набор сотрудников продолжается.
Площадь фабрики – более 4500 квадратных метров. Помимо производственных цехов и складских помещений, здесь предусмотрен опытно-экспериментальный отдел, работники которого занимаются созданием моделей и их подготовкой к запуску в производство, а также созданием образцов продукции, лекал изделий и технической документации. По словам руководства фабрики, особая экономическая зона «Алга» в республике была выбрана среди многих регионов страны неслучайно.
После церемонии открытия для гостей организовали экскурсию по фабрике. Было отмечено, что даже в условиях экономических санкций предприятие укомплектовано высокотехнологичным оборудованием ведущих фирм-поставщиков из Италии, Германии и Японии. Это позволяет выпускать продукцию высокого качества. После окончательного набора сотрудников мощность фабрики вырастет до 562 тысяч комплектов спортивной одежды в год. Инвестиции составили 430 миллионов рублей.
По итогам шестого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России «Алга» второй год подряд признается самой динамично развивающейся. Она поднялась в рейтинге с 12-го на 8-е место и переместилась из умеренно привлекательных в категорию достаточно привлекательных. По данным Корпорации развития Республики Башкортостан, резидентами «Алги» уже стали 12 инвесторов с общим объемом вложений 42 миллиарда рублей и созданием более 2000 рабочих мест.
Фабрику ZASPORT поддержат заказами Башкортостана. Минимальная ежегодная потребность в обеспечении парадной спортивной формой участников сборных республики по различным видам спорта составляет 2000 комплектов по летним видам спорта и 1000 зимних комплектов.
Отличительная черта ZASPORT – создание экипировки при активном участии спортсменов и спортивных федераций. Но одежду, которую уже узнают во всем мире, смогут купить и обычные жители республики. Вся продукция будет представлена в фирменных магазинах.