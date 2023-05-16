Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики ZASPORT

Башкортостан – за спорт. Глава республики Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики по производству спортивной одежды. Проект был одобрен на «Инвестиционном часе» и начал свою работу в особой экономической зоне «Алга» в Ишимбайском районе.

Очередной резидент особой экономической зоны «Алга», фабрика по производству спортивной одежды под брендом ZASPORT, начал свою работу. Инвестиционный проект был реализован в короткие сроки благодаря поддержке республики. Поздравляя сотрудников предприятия с открытием, Глава Башкортостана пожелал им успехов, а спортсменам в новой форме – новых побед.

Три года назад, когда мы запускали особую экономическую зону «Алга», то не предполагали, что она будет развиваться такими хорошими темпами. Сегодня эта территория признана самой динамично развивающейся ОЭЗ в России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

ZASPORT – российский бренд спортивной и повседневной одежды, созданный Анастасией Задориной. C 2012 года компания разрабатывает и производит форму для российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций, а с 2017 года ZASPORT – официальный экипировщик олимпийской команды России.

Форма удобная, качественная, модная. Любой желающий сможет приобрести. Поздравляю ZASPORT с открытием фабрики и желаю успехов.

Тимур Сафин, олимпийский чемпион по фехтованию
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики ZASPORT

Познакомилась с брендом, когда ехала на Олимпиаду в Токио. Форма хорошего качества, удобная, приятная, легко ухаживать.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию
Пенальти

На этих столах будущая спортивная одежда получает свои очертания. Лекала оцифрованы, оператору автоматического настилочного раскройного комплекса остаётся лишь выбрать нужную программу. Остальную работу выполняет итальянское оборудование.

Все специалисты прошли обучение, чтобы работать на импортном оборудовании. Для коллектива на фабрике созданы все условия. Комфортабельное общежитие для иногородних, столовая, организован трансфер из ближайших городов. В общей сложности на предприятии создано 300 рабочих мест. Набор сотрудников продолжается.

Площадь фабрики – более 4500 квадратных метров. Помимо производственных цехов и складских помещений, здесь предусмотрен опытно-экспериментальный отдел, работники которого занимаются созданием моделей и их подготовкой к запуску в производство, а также созданием образцов продукции, лекал изделий и технической документации. По словам руководства фабрики, особая экономическая зона «Алга» в республике была выбрана среди многих регионов страны неслучайно.

Здесь нам предоставили наиболее интересные для нас условия: действует специальные налоговые режимы, будут действовать таможенные преференции, предоставлена полная инфраструктура.

Николай Ступаков, генеральный директор компании ZASPORT

После церемонии открытия для гостей организовали экскурсию по фабрике. Было отмечено, что даже в условиях экономических санкций предприятие укомплектовано высокотехнологичным оборудованием ведущих фирм-поставщиков из Италии, Германии и Японии. Это позволяет выпускать продукцию высокого качества. После окончательного набора сотрудников мощность фабрики вырастет до 562 тысяч комплектов спортивной одежды в год. Инвестиции составили 430 миллионов рублей.

Любое предприятие, которое мы открываем в республике, – это налоги и рабочие места. Оно производит реальный региональный продукт и, конечно, имеет огромное социальное значение. При этом ZASPORT – особая история. Мы долго боролись за этот проект и очень признательны основателю компании Анастасии Михайловне Задориной за то, что она приняла решение построить фабрику в Башкортостане. Потому что это новые компетенции и очень высокий уровень швейного производства. Тот станочный, машинный парк, который есть на фабрике, – у нас в республике до сегодняшнего дня такого не было. Соответственно, это отражается на качестве одежды. Дизайнерские идеи и решения – тоже новые для нас. Поэтому, считаю, что предприятие повышает технологический уровень нашего легпрома. Другие компании, которые у нас есть, будут в рамках программы поддержки лёгкой промышленности подтягиваться к такому высокому уровню.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики ZASPORT

Важным этапом в истории бренда ZASPORT стало сотрудничество с Олимпийской сборной России. А сегодня мы начинаем новую страницу работы нашей компании, расширяя производство и создавая рабочие места. Мы, конечно, рассматриваем и планы дальнейшего развития, Но пока для нас важно на полную мощность запустить производство на этой площадке. Что касается поддержки со стороны республики, она очень важна для нас. Хочу поблагодарить Радия Фаритовича Хабирова и всю управленческую команду региона. Вместе мы быстро находим решение по возникающим вопросам.

Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT

По итогам шестого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России «Алга» второй год подряд признается самой динамично развивающейся. Она поднялась в рейтинге с 12-го на 8-е место и переместилась из умеренно привлекательных в категорию достаточно привлекательных. По данным Корпорации развития Республики Башкортостан, резидентами «Алги» уже стали 12 инвесторов с общим объемом вложений 42 миллиарда рублей и созданием более 2000 рабочих мест.

Здесь, на площадке ОЭЗ, у нас формируется легкопромышленный кластер. Мы будем следить за его развитием и, возможно, предусмотрим дополнительные меры его поддержки. В целом на площадках «Алги» остаётся не так много свободных земельных участков. Поэтому мы планируем расширить территорию особой экономической зоны и ждём соответствующего решения Правительства России. Мы подобрали площадку в Уфимском районе, это будет способствовать привлечению новых инвестиций.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фабрику ZASPORT поддержат заказами Башкортостана. Минимальная ежегодная потребность в обеспечении парадной спортивной формой участников сборных республики по различным видам спорта составляет 2000 комплектов по летним видам спорта и 1000 зимних комплектов.

Отличительная черта ZASPORT – создание экипировки при активном участии спортсменов и спортивных федераций. Но одежду, которую уже узнают во всем мире, смогут купить и обычные жители республики. Вся продукция будет представлена в фирменных магазинах.

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