Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия фабрики ZASPORT

Любое предприятие, которое мы открываем в республике, – это налоги и рабочие места. Оно производит реальный региональный продукт и, конечно, имеет огромное социальное значение. При этом ZASPORT – особая история. Мы долго боролись за этот проект и очень признательны основателю компании Анастасии Михайловне Задориной за то, что она приняла решение построить фабрику в Башкортостане. Потому что это новые компетенции и очень высокий уровень швейного производства. Тот станочный, машинный парк, который есть на фабрике, – у нас в республике до сегодняшнего дня такого не было. Соответственно, это отражается на качестве одежды. Дизайнерские идеи и решения – тоже новые для нас. Поэтому, считаю, что предприятие повышает технологический уровень нашего легпрома. Другие компании, которые у нас есть, будут в рамках программы поддержки лёгкой промышленности подтягиваться к такому высокому уровню.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан