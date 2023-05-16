В Ишимбае Радий Хабиров посетил Дворец спорта, где занимался борьбой

Общее количество воспитанников составляет 588 человек. Глава Башкортостана осмотрел тренажерный зал и показал олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Давиду Мусульбесу зал, где он тренировался и боролся во время соревнований. Руководитель региона также понаблюдал за тренировками пловцов в бассейне. Во время общения с ними Радий Хабиров пообещал юному спортсмену Тимофею, который показал один из лучших результатов, подарить именные часы Главы Башкортостана. В ходе визита также были обсуждены вопросы реконструкции спортивного сооружения.