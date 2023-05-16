Башкирия продолжит восстанавливать Красный Луч в ЛНР

Правительство продолжит восстанавливать город Красный Луч в Луганской Народной Республике. На заседании правительства обсудили реализацию плана восстановительных работ объектов инфраструктуры, жилых домов и социальных объектов в 2023 году.
В прошлом году привели в порядок 50 объектов в городах Красный Луч и Петровское на сумму более 650 млн рублей: 10 многоквартирных домов, 17 социальных объектов, по три объекта коммунального хозяйства и благоустройства, а также 17 дорожного хозяйства, в том числе асфальтобетонный завод. До конца текущего года в городе необходимо восстановить еще 57 объектов.