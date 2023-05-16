Спортсмены из Башкирии завоевали 13 наград на первенстве России по борьбе на поясах

Вернулись домой с медалями. Башкирские спортсмены по борьбе на поясах завоевали 13 наград разных достоинств на первенстве России в городе Алушта. Участие приняли более 300 борцов из 26 регионов страны. Честь нашей республики защищали более 40 ребят. Теперь башкирские спортсмены примут участие в первенстве мира.

Они смущаются перед камерами, удивлены теплой встрече, совсем не по-чемпионски скромно принимают букеты. Зато на ковре им равных нет – это доказало прошедшее первенство страны в Алуште.

За плечами Эвелины Юмагуловой из Белорецка большое количество побед на российских турнирах. Дважды она становилась первой на мировом форуме по борьбе на поясах. Теперь в копилке у спортсменки еще одно золото с первенства России.

Меня поддерживают мои друзья, мой тренер, который всегда говорит, что делать, как делать. Это дает некий настрой выиграть и желание не подвести тренера и всех, кто за меня болеет. Эвелина Юмагулова, победительница первенства России по борьбе на поясах

Перед российскими стартами у спортсменов прошли учебно-тренировочные сборы в Октябрьском. В течение 10 дней борцы обучались новому и готовились к серьезным соревнованиям.

Готовились, старшие тренеры провели сборы, поэтому я думаю, команда поехала туда в полной готовности. Ну в целом команда выступила очень хорошо, несмотря на такую конкурентность. Рустам Зиякаев, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Во время поединков – колоссальная поддержка тренера. Отчасти это и помогает спортсменам показать достойные результаты.

У нас самая сильная и самая дружная команда, и это самое основное, наверное, в нашей федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. Альфия Алимгужина, старший тренер женской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах