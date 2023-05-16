Спортсмены из Башкирии завоевали 13 наград на первенстве России по борьбе на поясах

Вернулись домой с медалями. Башкирские спортсмены по борьбе на поясах завоевали 13 наград разных достоинств на первенстве России в городе Алушта. Участие приняли более 300 борцов из 26 регионов страны. Честь нашей республики защищали более 40 ребят. Теперь башкирские спортсмены примут участие в первенстве мира.
Они смущаются перед камерами, удивлены теплой встрече, совсем не по-чемпионски скромно принимают букеты. Зато на ковре им равных нет – это доказало прошедшее первенство страны в Алуште.
За плечами Эвелины Юмагуловой из Белорецка большое количество побед на российских турнирах. Дважды она становилась первой на мировом форуме по борьбе на поясах. Теперь в копилке у спортсменки еще одно золото с первенства России.
Перед российскими стартами у спортсменов прошли учебно-тренировочные сборы в Октябрьском. В течение 10 дней борцы обучались новому и готовились к серьезным соревнованиям.
Во время поединков – колоссальная поддержка тренера. Отчасти это и помогает спортсменам показать достойные результаты.
Всего борцы из Башкортостана завоевали 13 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Спортсмены стали обладателями девяти путевок на первенство мира. Оно пройдет в августе в столице нашей республики.