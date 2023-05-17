Парламент Башкирии рассмотрит проект закона о суррогатном материнстве

Депутаты Госсобрания рассмотрят внесение изменений в Конституцию – в закон о бюджете, а также закон о суррогатном материнстве. О формировании повестки президиума парламента говорили на заседании в Уфе. В целом будет рассмотрено более 50 законопроектов, в том числе документ о бюджете, в котором впервые доходная часть составила порядка 286 млрд. рублей и расходная – 306 млрд.
Финансирование потребовалось для реализации срочных проектов. Но сбоев не будет, эта разница компенсируется за счет федеральных средств и налоговых доходов. Также депутаты рассмотрят законопроект о бесплатной юридической помощи для участников СВО, внесут изменения и в «Семейный кодекс», касающиеся суррогатного материнства. Еще один вопрос касается Конституции Башкортостана.
На заседании наградили победителей и призеров проекта «Ночная футбольная лига». Он нацелен на привлечение к спорту работников государственной власти, правоохранительных органов, пропаганду здорового образа жизни. Идея создания «Ночной футбольной лиги» принадлежит парламенту Башкортостана.