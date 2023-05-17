Вузы Башкирии заняли высокие позиции в предметном рейтинге университетов России

Как пояснили «Башинформ» в агентстве RAEX, в исследовании использовались три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета» — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.