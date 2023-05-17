Вузы Башкирии заняли высокие позиции в предметном рейтинге университетов России

Опубликован рейтинг университетов России. Согласно ему, университеты Башкирии заняли высокие позиции. Так, в список попали пять вузов региона, входящих в систему Евразийского НОЦ,
Самые высокие показатели у УГНТУ. Вуз занял лидирующие позиции в восьми областях.
УГАТУ и БашГУ, сейчас это Уфимский университет науки и технологий, занимают высокие позиции в направлениях «авиационная и ракетно-космическая техника» (12 место), «география» (11 место), «лингвистика и иностранные языки» (15 место), «история и археология» (19 место).
Башкирский государственный медицинский университет вошел в число лучших по направлениям «медицина» (8 место среди 20 вузов) и «фармация» (5 место).
Башкирский государственный аграрный университет традиционно силен в таких направлениях подготовки, как «сельское хозяйство» (5 место) и «ветеринария и зоотехния» (7 место).
Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов вошли 136 образовательных организаций).
В исследовании использовались три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета» — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.
Как пояснили «Башинформ» в агентстве RAEX, в исследовании использовались три группы показателей, традиционно фигурирующие во всех рейтингах семейства «Три миссии университета» — это образование, наука и общество. При этом предметные рейтинги учитывают специфику каждой области — набор показателей и их веса различаются в зависимости от предметной сферы. Например, для естественно-научных и инженерных направлений вес группы «наука» составляет 35%, тогда как для социальной и гуманитарной сфер — 25%.