Стали известны подробности трагической смерти маленького ребёнка в Уфе

В Уфе произошёл жуткий несчастный случай. При трагических обстоятельствах погиб 2-летний ребёнок.

Напомним, малыш остался в квартире в доме №82/1 по проспекту Октября с 28-летней няней. Ребёнок опрокинул на себя телевизор старого образца, получил тяжёлую травму и скончался.

По предварительным данным ИА «Башинформ», девушка с братом обустроили частный детский сад два месяца назад. К няне приходили несколько детей. Родители малышей платили около 10 тысяч рублей в месяц за услуги воспитателя.