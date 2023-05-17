Стали известны подробности трагической смерти маленького ребёнка в Уфе

В Уфе произошёл жуткий несчастный случай. При трагических обстоятельствах погиб 2-летний ребёнок.
Напомним, малыш остался в квартире в доме №82/1 по проспекту Октября с 28-летней няней. Ребёнок опрокинул на себя телевизор старого образца, получил тяжёлую травму и скончался.
По предварительным данным ИА «Башинформ», девушка с братом обустроили частный детский сад два месяца назад. К няне приходили несколько детей. Родители малышей платили около 10 тысяч рублей в месяц за услуги воспитателя.
Отмечается, что няня не говорит по-русски. Они с братом приехали из Узбекистана в августе прошлого года. В момент трагедии в квартире находились няня с дочерью и три маленьких ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.