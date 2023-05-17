Врачи Башкирии провели операцию 103-летней пациентке

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали об успешной операции, которая была проведена 103-летней пациентке.
В Дюртюлях в отделение больницы доставили женщину с переломом бедренной кости со смещением осколков. Пожилая горожанка упала во дворе доме и получила закрытый косой перелом диафиза правого бедра.
Пациентку сначала госпитализировали в Яркеевскую ЦРБ, а после перевели в травматологический центр 2-го уровня Дюртюлинской ЦРБ. Врачи провели женщине интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. С помощью конструкции через небольшие доступы были зафиксированы костные отломки. Малотравматичность метода позволяет избежать дополнительной травмы и осложнений.
Операция прошла успешно. Сейчас у пациентки наблюдается положительная динамика. Пенсионерка сама сидит и идёт на поправку.