Врачи Башкирии провели операцию 103-летней пациентке

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали об успешной операции, которая была проведена 103-летней пациентке.

Фото №1 - Врачи Башкирии провели операцию 103-летней пациентке

В Дюртюлях в отделение больницы доставили женщину с переломом бедренной кости со смещением осколков. Пожилая горожанка упала во дворе доме и получила закрытый косой перелом диафиза правого бедра.

Пациентку сначала госпитализировали в Яркеевскую ЦРБ, а после перевели в травматологический центр 2-го уровня Дюртюлинской ЦРБ. Врачи провели женщине интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. С помощью конструкции через небольшие доступы были зафиксированы костные отломки. Малотравматичность метода позволяет избежать дополнительной травмы и осложнений.

Операция прошла успешно. Сейчас у пациентки наблюдается положительная динамика. Пенсионерка сама сидит и идёт на поправку.

Уфимская волна
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