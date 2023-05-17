Вахтовик из Уфы получил ударом током в 35 тысяч вольт и чудом выжил

Во время вахты на Камчатке чуть не погиб уфимец Евгений Марченко. Его ударило током в 35 тысяч вольт, но ему удалось чудом выжить. Историю о невероятном везении рассказали журналисты ГТРК.
Сам мужчина рассказал, что работал в компании шесть лет, но теперь организация пытается избежать наказание за случившееся.
После такого в 99% случаев не выживают, но Евгений — смог, но с последствиями для здоровья. Нижнюю часть парализовало, ток вышел через ноги, их сожгло. Однако быстро получилось восстановиться. С рукой ситуация совсем другая — врачи говорили о худшем исходе, что придется ампутировать руку, так как начался некроз. По словам мужчины, специалистов-кистников не оказалось, было принято решение возвращаться в Уфу. Рукой занялись уфимские медики. Они спасли конечность, сейчас идет процесс длительной и дорогостоящей реабилитации. Как операция, так и восстановление обошлись Евгению примерно в 400 тысяч рублей. При этом компания из Самарской области, на которую работал уфимец, не взяла на себя ответственность за производственную травму. Генеральный директор перевел лишь 22 тысячи рублей и пропал. Такого от своего работодателя Евгений не ожидал, передают журналисты.
Руководитель компании в беседе с корреспондентом заявил, что якобы выплатил работнику более миллиона рублей. Только вот эти деньги, по словам Евгения, это затраты компании на командировку для всей бригады работников.
Мужчина намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться справедливости. Но главное для него — полностью восстановиться и найти работу. Также ему необходима еще одна операция и дорогостоящий курс реабилитации. Поэтому помощь в поиске работы сейчас для уфимца как никогда кстати.