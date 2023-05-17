Вахтовик из Уфы получил ударом током в 35 тысяч вольт и чудом выжил

После такого в 99% случаев не выживают, но Евгений — смог, но с последствиями для здоровья. Нижнюю часть парализовало, ток вышел через ноги, их сожгло. Однако быстро получилось восстановиться. С рукой ситуация совсем другая — врачи говорили о худшем исходе, что придется ампутировать руку, так как начался некроз. По словам мужчины, специалистов-кистников не оказалось, было принято решение возвращаться в Уфу. Рукой занялись уфимские медики. Они спасли конечность, сейчас идет процесс длительной и дорогостоящей реабилитации. Как операция, так и восстановление обошлись Евгению примерно в 400 тысяч рублей. При этом компания из Самарской области, на которую работал уфимец, не взяла на себя ответственность за производственную травму. Генеральный директор перевел лишь 22 тысячи рублей и пропал. Такого от своего работодателя Евгений не ожидал, передают журналисты.