20 площадок и 4 тыс. участников: в Уфе прошли V Евразийские игры боевых искусств

Уфа вновь стала столицей крупного спортивного события. Здесь прошли пятые, юбилейные игры боевых искусств. 20 площадок, 4000 участников из России и дружественных стран. Об организации и подготовке к мероприятию, работе медперсонала, а также о впечатлении гостей и иностранных спортсменов – в нашем сюжете.

Ведущие на сцене, приглашенный ринг-анонсер, комментаторы на трибунах. Как правило, турниры башкирского филиала Российского союза боевых искусств проходят в виде ярких шоу, собирают полные залы поклонников спорта. Вообще проект пятых открытых Евразийских игр боевых искусств в третий раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

В соревнованиях задействуют все больше площадок. И если в первых Евразийских играх поединки проводились на 15 из них, то теперь борьба развернулась на 20 площадках. Участников разделили по времени и дням соревнований. Сначала лучших выявляли мас-рестлинге, рукопашном бое, всестилевом каратэ и не только. Затем в борьбу за медали вступили представители грэпплинга, тайского бокса, единоборства комбат, кикбоксинга, а завершали соревновательную программу игр представители айкидо, кендо, ножевого боя, тхэквондо ИТФ и ушу.

Самую большую соревновательную площадку установили под страйкбол. Это командная военно-тактическая игра с применением специально разработанной мягкой пневматики. Любители страйкбола предпочитают открытое пространство, но для спортивного формата соревнований места здесь достаточно. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Играли по олимпийской системе на выбывание.

Так проходили соревнования по адаптивному тхэквондо. А это чемпионский показ формального комплекса в тхэквондо ИТФ. Здесь в групповом ката победу праздновали хозяева турнира – команда из Уфы.

Помочь избежать травм помогают медицинские работники. На Евразийских играх все дни работали сразу четыре бригады: две от республиканского физдиспансера и две от скорой помощи.

В ринге проходили соревнования по тайскому боксу. И здесь сильнейших выявляли более 225 спортсменов из разных городов и районов республики. В октагоне проходили состязания по боевому единоборству комбат.