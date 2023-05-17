В Башкирии стартовал новый сезон чемпионата республики по футболу

В этом розыгрыше турнира принимают участие 10 команд. По сравнению с прошлым сезоном добавились «Витязь-ГТУ», «Уфа-2006» и сборная студентов РСФЛ. С первого тура лидерство захватил туймазинский «Спартак», разгромивший ФК «Стерлитамак» со счётом 8:0.

Также крупную победу над сборной студентов одержал «Беркут-Уфа» – 5:1. Ещё два матча были сыграны вничью – без голов разошлись учалинский «Горняк» и «Зенит» из Салавата, а «Девон» и «Старт сыграли 1:1. Заключительный матч тура пройдёт сегодня на «Нефтянике». В 20:00 «Уфа-2006» сыграет против «Витязя-ГТУ».