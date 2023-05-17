В Уфе прошел открытый международный турнир по крикету

Участие в нем приняли студенты медицинских и педагогических вузов страны. Большинство атлетов – иностранные обучающиеся. Турнир по крикету такого масштаба проводится в третий раз.

Разбить калитку оппонента при помощи мяча, заработав при этом как можно больше баллов. Именно в этом заключается смысл крикета. Отчасти этот вид спорта похож на лапту и бейсбол. Крикет – вторая по популярности командная игра на планете. Это вид спорта, который зародился еще в начале 16 века и с тех пор не теряет интерес у спортсменов.

Мне все нравится, играю впервые, вот утром одну игру откатали. Так до этого лаптой только занимался и всё. Если именно такие игры – с мячом и битой. Роман Доман, участник открытого международного турнира по крикету

В Башкирском медицинском университете регулярно проводятся соревнования по крикету среди иностранных студентов. А в этом году к ним присоединились и педагогические вузы. В стране турнир такого уровня проводится третий год подряд. Большинство участников из Индии. Там это национальный вид спорта. Так, студент Башкирского государственного медицинского университета Рохит Иадов уже 12 лет занимается крикетом.

Для меня крикет – это жизнь, потому что я уже занимаюсь 12 лет крикетом и у меня 15 грамот. Рохит Иадов, участник открытого международного турнира по крикету

В уфимском турнире принимали участие восемь команд. Все студенты – разных курсов и специальностей. Они представляли медицинские и педагогические вузы со всей страны.

Вообще люди из Индии такие национальные, они любят свой гимн, они любят свои страну, свои национальные виды, свои национальные блюда. Поэтому любая инициатива только приветствуется. Руслан Гайнуллин, заведующий кафедрой физической культуры и спорта Башкирского государственного медицинского университета

Крикет – это прежде всего живая атмосфера на стадионе. На трибунах – поддержка болельщиков песнями и кричалками на разных языках. На поле – эмоции команд.

Нам очень нравится этот крикет. У нас преподаватель Эльвир Галимович, он же наш тренер, он нам очень помогал за это время, весь год. Фарук Кхан, участник открытого международного турнира по крикету