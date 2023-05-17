В Уфе прошел открытый международный турнир по крикету

Участие в нем приняли студенты медицинских и педагогических вузов страны. Большинство атлетов – иностранные обучающиеся. Турнир по крикету такого масштаба проводится в третий раз.
Разбить калитку оппонента при помощи мяча, заработав при этом как можно больше баллов. Именно в этом заключается смысл крикета. Отчасти этот вид спорта похож на лапту и бейсбол. Крикет – вторая по популярности командная игра на планете. Это вид спорта, который зародился еще в начале 16 века и с тех пор не теряет интерес у спортсменов.
В Башкирском медицинском университете регулярно проводятся соревнования по крикету среди иностранных студентов. А в этом году к ним присоединились и педагогические вузы. В стране турнир такого уровня проводится третий год подряд. Большинство участников из Индии. Там это национальный вид спорта. Так, студент Башкирского государственного медицинского университета Рохит Иадов уже 12 лет занимается крикетом.
В уфимском турнире принимали участие восемь команд. Все студенты – разных курсов и специальностей. Они представляли медицинские и педагогические вузы со всей страны.
Крикет – это прежде всего живая атмосфера на стадионе. На трибунах – поддержка болельщиков песнями и кричалками на разных языках. На поле – эмоции команд.
Соревнования по крикету продолжались в течение двух дней. По итогам первое место завоевала команда Чувашского государственного университета, второе у Башкирского медуниверситета, ну а тройку замкнула команда из Казани.