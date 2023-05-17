Эстрадный певец из Башкирии Ришат Тухватуллин выступил перед волонтерами

Заслуженный артист Башкортостана Ришат Тухватуллин встретился с волонтерами, плетущими маскировочные сети. Певец приехал вместе с женой Алией Карачуриной в село в Туймазинском районе и устроил им концерт.

Фото №1 - Эстрадный певец из Башкирии Ришат Тухватуллин выступил перед волонтерами

С ноября прошлого года в селе Карамалы-Губеево работает пункт плетения маскировочных сетей. В инициативную группу входят 34 местные жительницы, в основном пенсионеры. Односельчане называют их «боевая 34-ка». Ришат поговорил с ними, расспросил, что нужно,  пишет «Туймазинский вестник».  

«Они молодцы! Приходят сюда каждую свободную минуту, чтобы плести сети, уже сделали 91 штуку! Моя мама работает в клубе художественным руководителем и тоже волонтерит. Недавно вместе с другими женщинами делала окопные свечи. Из нашего сельского поселения в зону СВО отправились несколько человек. Вот и стараются односельчане ради них. Пусть все возвращаются живыми и здоровыми», - говорит об односельчанах исполнитель.

Ришат Тухватуллин рассказал, что этим летом планирует провести в Уфе концерт, все средства от которого пойдут на нужды участников специальной военной операции.

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