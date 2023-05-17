Эстрадный певец из Башкирии Ришат Тухватуллин выступил перед волонтерами

«Они молодцы! Приходят сюда каждую свободную минуту, чтобы плести сети, уже сделали 91 штуку! Моя мама работает в клубе художественным руководителем и тоже волонтерит. Недавно вместе с другими женщинами делала окопные свечи. Из нашего сельского поселения в зону СВО отправились несколько человек. Вот и стараются односельчане ради них. Пусть все возвращаются живыми и здоровыми», - говорит об односельчанах исполнитель.