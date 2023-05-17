Эстрадный певец из Башкирии Ришат Тухватуллин выступил перед волонтерами

Заслуженный артист Башкортостана Ришат Тухватуллин встретился с волонтерами, плетущими маскировочные сети. Певец приехал вместе с женой Алией Карачуриной в село в Туймазинском районе и устроил им концерт.
С ноября прошлого года в селе Карамалы-Губеево работает пункт плетения маскировочных сетей. В инициативную группу входят 34 местные жительницы, в основном пенсионеры. Односельчане называют их «боевая 34-ка». Ришат поговорил с ними, расспросил, что нужно, пишет «Туймазинский вестник».
Ришат Тухватуллин рассказал, что этим летом планирует провести в Уфе концерт, все средства от которого пойдут на нужды участников специальной военной операции.