В Башкирии был продлен особый противопожарный режим

В Башкирии продлили противопожарный режим, чтобы не допустить лесные пожары. Об этом рассказал председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона Фарит Гумеров.

"Завершается действие особого противопожарного режима на территории республики, предлагаем продлить его действие до особого распоряжения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций с лесными пожарами и возгораниями сухой травы", - сказал Фарит Гумеров.

Особый противопожарный режим был введен в Башкирии с 17 апреля. Согласно режиму, нельзя было разжигать костры, сжигать мусор, сухую траву. Также было ограничено пребывание людей на территории леса.