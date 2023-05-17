В Башкирии был продлен особый противопожарный режим

В Башкирии продлили противопожарный режим, чтобы не допустить лесные пожары. Об этом рассказал председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям региона Фарит Гумеров.

Фото №1 - В Башкирии был продлен особый противопожарный режим

"Завершается действие особого противопожарного режима на территории республики, предлагаем продлить его действие до особого распоряжения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций с лесными пожарами и возгораниями сухой травы", - сказал Фарит Гумеров.

Особый противопожарный режим был введен в Башкирии с 17 апреля. Согласно режиму, нельзя было разжигать костры, сжигать мусор, сухую траву. Также было ограничено пребывание людей на территории леса.

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