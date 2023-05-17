Российские ученые создали искусственную роговицу

В России создали искусственную роговицу для восстановления зрения. Разработкой занимались ученые Сеченовского университета. На данном этапе ожидается, что технологию будут применять для животных с глазными травмами. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Уникальную технологию на основе коллагена будут применять в ветеринарии, для лечения животных с травмами глаз. Пилотные операции в лаборатории регенеративной ветеринарии научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета проведут уже в ближайшие месяцы. Первыми пациентами ученых будут лабораторные кролики", - говорится в сообщении.

Планируется проверить биосовместимость искусственной роговицы и оценить результаты операции. Следующим этапом будут исследования на собаках, кошках и других животных. Также запустят доклинические исследования совместно с индустриальными партнерами. После всех испытаний испытаний данную методику будут применять уже для людей.